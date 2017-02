Holzmaden (pol) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr hebelte der Einbrecher laut Polizeiangaben eine Türe zum Verkaufsraum auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er lediglich auf neue Arbeitsbekleidung. An drei Arbeitshosen der Größe 46, zwei Pullovern der Größe M und an vier T-Shirts, alle in schwarz bzw. schwarz/anthrazit, jeweils mit Firmenaufdruck, fand er offenbar Gefallen und ließ sie mitgehen.

Weil er sonst nichts weiter von Wert fand, versuchte er zudem noch die Zugangstüre zu einem Friseurgeschäft im gleichen Gebäude aufzubrechen, scheiterte jedoch an der Sicherung. Der Schaden den er bei den beiden Firmen hinterließ, wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Weilheim hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.