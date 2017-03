Esslingen (pol) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, auf der kurvenreichen L1150 zwischen Esslingen und Oberhof ereignet, so die Polizei. Eine 82 Jahre Fahrerin eines VW Touran geriet in einer Linkskurve zu weit nach rechts und prallte mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Dabei wurde die Vorderachse beschädigt und der Reifen verlor Luft. Dennoch setzte die Seniorin ihre Fahrt in Richtung Oberhof fort. In der darauffolgenden Rechtskurve war der VW kaum mehr lenkbar. Der Van geriet auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza einer 39-Jährigen zusammen. Der Seat wurde anschließend gegen eine Leitplanke geschoben. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrerinnen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro.

Anzeige