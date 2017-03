Ostfildern (pol) - In eine Gaststätte am Herzog-Phillip-Platz in der Parksiedlung ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Der unbekannte Täter hebelte mit brachialer Gewalt zunächst zwei Türen auf, um in die

Gasträumlichkeiten zu gelangen. Dort wurden drei Geldspielautomaten aufgebrochen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zudem entnahm der Einbrecher aus einer Geldkassette Bargeld. Der

entstandene Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

