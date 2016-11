Nürtingen (pol) - Ein Unbekannter ist in der Europastraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte eingebrochen. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstüre auf und gelangte so in die Gasträume. Er durchsuchte die Gaststätte und entwendete laut Polizei einen Orderman, ein elektronisches Bestellaufnahmegerät für Kellner. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

