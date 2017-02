Esslingen (pol) - In den vergangenen Tagen, zwischen Samstag und Donnerstagvormittag, ist in ein Gartenhaus im Gewann Haarschwärz in der Verlängerung der Spitalhalde eingebrochen worden. Der Besitzer entdeckte laut Polizei am Donnerstag gegen 11.15 Uhr die Tat. Der unbekannte Täter brach den Geräteschuppen auf und nahm einen Stromgenerator der Marke Honda sowie eine Stihl Kettensäge im Wert von rund 1.700 Euro mit. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige