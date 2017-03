Kirchheim (pol) - Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, auf das Gelände einer Firma in der Nürtinger Straße eingebrochen, so die Polizei. Dort brachen sie an mehreren Containern, die als Aufenthaltsräume dienten die Fenster auf und durchsuchten das Innere. Soweit bislang bekannt ist, brachen sie in einem Container einen Kaffeeautomat auf und klauten das Münzgeld. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihundeführer eingesetzt wurden, verlief bislang erfolglos. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort.

