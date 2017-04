Esslingen (pol) - In eine Firma in der Röntgenstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag, 23 Uhr auf Dienstag 2.30 Uhr eingebrochen. Nach dem Aufbrechen eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher nach Angaben der Polizei Zutritt zum Gebäude. Im Verwaltungsbereich durchwühlte er die Büroräume auf der Suche nach Stehlenswertem. Verschlossene Schubladen riss er mit brachialer Gewalt einfach auf. Soweit bislang bekannt ist, fand er offensichtlich nichts von Wert und flüchtete ohne Beute. Das Polizeirevier Esslingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

