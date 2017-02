Oberboihingen (pol) - In eine Einliegerwohnung in der Haldenstraße ist ein noch Unbekannter am Montag, zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr, eingestiegen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zugang zur Wohnung. Dort durchsuchte er sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm neben einem Handy auch ein Laptop sowie diverse Schmuckstücke in die Hände. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Montagmittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

