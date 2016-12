Ostfildern-Ruit (pol) - In ein Einfamilienhaus in der Scharnhauser Straße ist ein noch Unbekannter am Mittwoch, zwischen 9.15 Uhr und 17.30 Uhr, eingebrochen, so die Polizei. Nachdem er sich durch das Aufstemmen der Terrassentüre Zugang zum Haus verschafft hatte, durchsuchte er sämtliche Wohnräume nach Stehlenswertem. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro flüchtete er anschließend. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um sachdienliche Hinweise.

