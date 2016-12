Köngen (pol) - Ein noch Unbekannter ist am Dienstag, in den Nachmittagsstunden, in ein Einfamilienhaus in der Kehlstraße eingebrochen, wie die Polizei berichtet.

Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus. Dort durchsuchte er vom Keller bis zum Dachboden alle Räume nach Wertvollem, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.