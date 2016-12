Dettingen/Teck (pol) - Durch das Aufhebeln eines Fensters hat sich ein noch Unbekannter am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Starenweg verschafft, so die Polizei. In Haus durchsuchte er in fast allen Zimmern die Schränke und Schubladen. Vermutlich wurde er durch die zurückkehrenden Bewohner gestört und flüchtete nach bisherigem Kenntnisstand ohne etwas gestohlen zu haben.

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 um Hinweise.