Nürtingen (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Dienstagabend in der Zeit von 19 Uhr bis 22.30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Jettenhartsiedlung verschafft. Der Einbrecher hebelte lauit der Polizei ein Kellerfenster auf und durchsuchte im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten des Wohnhauses im Randweg. Ob hierbei etwas abhandengekommen ist, steht noch nicht fest. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

