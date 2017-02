Nürtingen (pol) - Ein Unbekannter hat die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Straße Im Vorderen Feld aufgehebelt und ist so ins Gebäude gelangt. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 14 Uhr. Was genau entwendet wurde ist laut Polizei bislang noch unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung am Tatort.

