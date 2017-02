Unterensingen (pol) - Eine unliebsame Überraschung hat es für eine Familie aus Unterensingen nach der Rückkehr aus dem Urlaub gegeben. Die Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter, um in ein Einfamilienhaus im Neuffenweg einzubrechen. In der Zeit von Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, bis Montagabend, 18 Uhr, hebelte der Unbekannte auf der Gebäuderückseite die Kellertür auf. Im Gebäude durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume und nahm Schmuck in bislang unbekanntem Wert mit. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

