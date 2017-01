Oberlenningen (pol) - Während der Abwesenheit der Bewohner ist in der Zeit zwischen dem 22.01. und 28.01.2017, 10.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Wannenweg eingebrochen worden. Über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gelangten die unbekannten Täter laut Polizei in das Gebäude. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen anschließend elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro.

