Aichwald-Schanbach (pol) - In ein Einfamilienhaus in der Silcherstraße ist am Sonntag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr eingebrochen worden. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher laut Polizei Zugang zum Haus. Er stahl Schmuck von noch nicht genau bekanntem Wert. Vermutlich wurde er durch die zurückkehrenden Hausbewohner gestört und flüchtete mit seiner Beute. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

