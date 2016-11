Hochdorf (pol) - In ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Hochdorf ist am Mittwoch im Laufe des Tages eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich laut Polizei über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in das Gebäude und durchsuchte alle Zimmer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeutete der Einbrecher Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.

