Nürtingen (pol) - In ein Einfamilienhaus im Breiter Weg in der Braike ist am Mittwoch, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 19.30 Uhr, eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür verschaffte sich der Einbrecher laut Polizei Zutritt ins Innere und durchsuchte im Obergeschoss mehrere Räume. Der Unbekannte entwendete Schmuck und Uhren, darunter eine vergoldete Taschenuhr, im Wert von mehreren Hundert Euro.

