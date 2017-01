Kirchheim unter Teck (pol) - Unbekannte sind am helllichten Dienstag in ein Wohnhaus im Max-Reger-Weg eingedrungen, so die Polizei. Zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr stemmten die Unbekannten die Haustür auf und durchsuchten während einer kurzen Abwesenheit der Bewohner das ganze Haus. Möglicherweise wurden die Bewohner beim Verlassen des Gebäudes zufällig von den Einbrechern beobachtet. Ob die Unbekannten in der Kürze der Zeit etwas geklaut haben, ist noch unklar. An der Haustür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anzeige