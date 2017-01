Esslingen (pol) - Nahe dem Bushalt Rotes Kreuz, ist es am Sonntag, an der Einmündung der Römerstraße (K 1267), zu einem Verkehrsunfall gekommen, so die Polizei. Ein 83 Jahre alter Fahrer einer Mercedes-Benz C-Klasse bog aus Richtung Jägerhaus kommend auf die Straße in Richtung Aichwald ab. Dabei missachtete der Senior die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Audi-Fahrers. Durch den seitlichen Aufprall geriet der Audi A4 auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stillstand. Beide Fahrzeuglenker sowie zwei im Audi mitgefahrene sieben und zehn Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 13.000 Euro.

Anzeige