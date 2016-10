Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unbekannte sind am verlängerten Wochenende in einen Diakonieladen in der Tübinger Straße eingebrochen. Die Tat wurde am Montagnachmittag entdeckt. Offenbar hatten die Diebe zunächst versucht, die Eingangstür zum Laden aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, brachen sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Im Büroraum stemmten die Unbekannten laut Polizei ein Wertfach aus der Verankerung und nahmen es mit. Darin befand sich ein geringer Bargeldbetrag. Unerkannt konnten die Täter entkommen.

