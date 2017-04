Plochingen (pol) - In ein Cafe in der Plochinger Bahnhofstraße ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 2 Uhr und kurz vor 9 Uhr gelangte der Unbekannte nach Angaben der Polizei über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Toilettenfenster ins Innere. In einem Nebenraum öffnete der Einbrecher gewaltsam drei Geldspielautoamten und räumte sie leer. Weiterhin fand er Wechselgeld in zwei Bedienungsgeldbeuteln. Wie viel Geld der Täter insgesamt erbeutete, steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

