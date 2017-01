Leinfelden-Echterdingen (pol) - In ein Bürogebäude im Meisenweg sind Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, auf noch nicht bekannte Art eingedrungen, so die Polizei. Offenbar zielgerichtet stemmten sie anschließend eine Türe zu einer der in dem Gebäude untergebrachten Firmen auf. Aus deren Büroräumen stahlen sie mehrere Desktopcomputer und Laptops der Marke Apple. Zudem stießen sie auch auf die Bürokasse, aus der sie einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt mehrere tausend Euro beziffert. Zudem kommt noch der Schaden an der Bürotür hinzu, der auf etwa 400 Euro geschätzt wird. Mitarbeitern fiel am Mittwochmorgen ein weißer Lieferwagen ähnlich einem Sprinter auf. Dieser war zwischen sieben und acht Uhr vor dem Gebäude, teils auf dem Gehweg, teils auf der Grünfläche geparkt gewesen, obwohl nebenan ein Parkplatz mit ausreichenden Stellplätzen zur Verfügung stand. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere Zeugen, die Angaben zu dem weißen Lieferwagen machen können, sich zu melden. Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Telefon 0711/90377-0.

