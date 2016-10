Ostfildern (pol) – Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Dienstag in das Otto-Hahn-Gymnasium und in das Heinrich-Heine-Gymnasium in Nellingen eingebrochen. Zunächst hebelte der Einbrecher eine Eingangstür des Heinrich-Heine-Gymnasiums auf. Innen brach er eine weitere Tür auf und durchwühlte das Mobiliar im Büro, berichtet die Polizei. Anschließend gelangte der Täter in das im selben Gebäude befindliche Otto-Hahn-Gymnasium. Dort knackte er einen Getränkeautomaten, in dem sich aber kein Geld befand. Nachdem er aus diesem Getränkeautomaten nichts stehlen konnte, brach der Täter einen Kaffeeautomaten auf und entnahm das darin befindliche Geld in unbekannter Höhe.

