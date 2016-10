Nürtingen (pol) - Beim Einbruch in einen Baumarkt in der Max-Eyth-Straße in Nürtingen konnte am späten Samstagabend ein 37-Jähriger auf frischer Tat von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nachdem gegen 22.30 Uhr in dem Baumarkt Alarm ausgelöst wurde, rückte die Polizei mit starken Kräften an. Unterstützt wurden diese durch Polizeihundeführer und einem Polizeihubschrauber. Während der Durchsuchung des Baumarktes versuchte der 37-Jährige mit einem Seil, mit dem er über eine zuvor aufgebrochene Dachluke eingestiegen war, wieder zu flüchten. Die Polizeibeamten beobachteten den Täter und nahmen ihn, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, vorläufig fest. Sein Kletterseil und ein mitgeführtes Messer wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen, ob der Mann für weitere Einbrüche verantwortlich ist, dauern an.

Der 37-jährige Tscheche, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Sonntagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.