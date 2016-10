Kirchheim (pol) - In zwei Container auf einem Firmengelände in der Nürtinger Straße in Kirchheim sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vermutlich zwischen 18 und 5 Uhr, eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen der Fenster gelangten die Einbrecher in die beiden Container, die als Büro und als Pausenraum dienen. Dort wuchteten sie zwei Getränkeautomaten auf und plünderte sie aus. Außerdem durchwühlten sie Schränke und Schubladen, wobei sie unter anderem auf einen Möbeltresor stießen. Diesen rissen sie mit Gewalt aus der Wand und nahmen ihn mit. Er konnte im Rahmen der Ermittlungen auf einer angrenzenden Wiese in einer ebenfalls aufgebrochenen Hütte gefunden werden. Die Einbrecher hatten ihn aufgehebelt und ebenfalls ausgeplündert.

Was im Einzelnen gestohlen wurde und die Höhe des angerichteten Sschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.