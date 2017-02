Leinfelden-Echterdingen (pol) – Noch unklar ist, wie ein Einbrecher zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 5.20 Uhr, in eine Bäckerei in der Gutenbergstraße in Echterdingen eingedrungen ist. Wie die Polizei berichtet, durchsuchte er im Verkaufsraum sämtliche Schränke und Schubladen und plünderte die Wechselgeldkasse.

