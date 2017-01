Aichwald (red) - Am Mittwoch gegen 11 Uhr kam es in der Hauptstrasse in Aichwald-Schanbach zu einem Wohnungsbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang aus mehreren Fenstern und Türen starker Rauch. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde die betroffene Wohnung nach Personen abgesucht und der Brand bekämpft. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.

Bildergalerie: Brand Schanbach