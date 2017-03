Plochingen (pol) – Am frühen Sonntagmorgen hat ein 21-Jähriger aus Plochingen einen anderen aus bislang unbekanntem Grund mit einem Messer verletzt. Gegen etwa ein Uhr nachts wurde der Polizei gemeldet, dass es an der Bushaltestelle in der Lettenackerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Dabei habe ein Beteiligter auch ein Messer in der Hand gehalten. Beim Eintreffen der Streifen waren die Beteiligten laut Polizei jedoch nicht mehr da. Im Rahmen einer Fahndung traf die Polizei aber in der Nähe auf den 21-Jährigen. Der stark betrunkene Mann beleidigte die Polizisten und widersetzte sich der Festnahme. Dabei wurden zwei Beamtinnen leicht verletzt. Schließlich wurde der 21-Jährige ins Polizeirevier Esslingen gebracht.

Später traf die Polizei auch auf den anderen Beteiligten. Er war bei dem Streit durch den 21-Jährigen mit dem Messer am Arm verletzt worden und hatte sich selbstständig zur Behandlung in eine Klinik begeben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern noch an. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter 0711/39 90-320 zu melden.

