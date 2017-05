Esslingen (pol) - Ein 38-jähriger Mann hat nach eigenen Angaben im Drogenrausch das komplette Inventar der Gaststube des Fischerheim in der Inselstraße zerstört. Polizeiangaben zufolge, gab es am Sonntagabend einen Streit zwischen dem Randalierer und dem Wirt der Gaststätte. Im Laufe der Nacht sei der Mann zum Vereinsheim zurückgekehrt und durch eine eingeschlagene Scheibe in das Fischerheim eingestiegen um dort das gesamte Inventar zu verwüsten. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.

Anzeige