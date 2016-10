Unterensingen (pol) - Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Sturz am Montagvormittag, kurz vor neun Uhr, erlitten. Die genauen Umstände muss die Polizei nach eigener Aussage noch klären. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Frau mit ihrem Rad in Begleitung zweier Huskys auf dem Feldweg unter der Brücke der B 313 in den Kurzwiesenäckern unterwegs. Als sie auf den 54-jährigen Mann trafen, der seine französischen Bulldogge ausführte, gingen die nicht angeleinten Huskys der Frau auf den Mann und seinen Hund los. Aus bislang unbekannter Ursache fiel der Fußgänger in den Graben des dortigen Bachs und zog sich beim Sturz auf die Steine schwere Arm- sowie Gesichtsverletzungen zu. Ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, fuhr die Radfahrerin mit ihren Hunden weiter. Der Verletzte konnte mit dem Handy seine Frau verständigen.

Ein zufällig vorbeikommender Passant meldete den Vorfall der Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Aufgrund von Zeugenangaben konnte die 48-jährige Hundebesitzerin im Laufe des Vormittags ermittelt werden.