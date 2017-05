Esslingen (pol) – Zu einem folgenschweren Streit ist es am Samstagabend gegen 22 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Rohräckerschule in Zollberg und der Kastellstraße in Berkheim gekommen. Ein 57-Jähriger musste daraufhin vom Rettungsdienst behandelt werden. Er war zuvor zu Fuß mit seinem Hund unterwegs gewesen und hatte auf dem Verbindungsweg den Fahrer eines ihm entgegenkommenden Autos wegen dessen Fahrmanövers zur Rede gestellt. Daraufhin versetzte der Autofahrer dem Mann ohne jegliche Vorankündigung einen Kopfstoß, so dass dieser hinfiel. Der Angreifer trat gegen den Kopf des am Boden Liegenden und flüchtete mit seinem Auto mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Zollberg. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0711/3 99 03 30 zu melden.

