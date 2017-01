Neckartenzlingen (pol) - Vermutlich nach der Aufnahme eines Giftköders musste eine 7-jährige Mischlingshündin stationär in einer Tierklinik aufgenommen werden, so die Polizei. Die Besitzerin ging am Dienstagnachmittag mit ihrer Hündin auf dem Fußweg parallel zur Stuttgarter Straße entlang des Neckars spazieren. Auf dem Rückweg bemerkte sie gegen 17.30 Uhr, dass die Hündin im Wohngebiet Spitzacker etwas aufnahm und fraß. Wenig später bekam das Tier in der Wohnung Krampfanfälle, woraufhin die Besitzerin unverzüglich eine Tierarztpraxis aufsuchte, wo sich der Hund erbrach.

Aufgrund der Symptome geht der Arzt von einer Vergiftung aus. Bereits am 28.12.2016 ist ein Hund beim Gassi gehen am Neckardamm an den Folgen der Aufnahme eines Giftköders verendet. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 07127/32261 entgegen. Die Hundebesitzer werden gebeten, ihre Vierbeiner beim Gassi gehen anzuleinen und insbesondere darauf zu achten, dass sie nichts am Wegesrand aufnehmen und fressen.

