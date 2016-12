Neckartenzlingen (pol) – Ein Hund hat in Neckartenzlingen über die Weihnachtsfeiertage einen Giftköder gefressen, berichtete die Polizei. Das Tier wurde in einer Tierarztpraxis stationär aufgenommen und befindet sich in einem kritischen Zustand. Der Besitzer ging mit seinem siebenjährigen Australian Shepherd am Neckardamm zwischen Marktplatz und einem Fußgängersteg spazieren. Hierbei fraß der Hund vermutlich einen Giftköder. Am zweiten Feiertag erbracht sich das Tier und sein Besitzer ging zu einem Tierarzt. Aufgrund der Symptome geht der Arzt von Rattengift aus. Am Donnerstag erstattete der Hundehalter Anzeige. Die Polizei appelliert an Hundebesitzer, ihre Tiere anzuleinen und darauf zu achten, dass sie nichts Herumliegendes fressen.

Der Polizeiposten Neckartenzlingen, 0 71 27/3 22 61, bittet um Hinweise.