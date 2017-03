Stuttgart (pol) - Eine Streife der Bundespolizei hat am Montag in der Königstraße von Passanten ein kleines Tütchen mit Marihuana entgegengenommen. Die Finderin des Tütchens, die Hündin "Melly", entdeckte das Tütchen beim Schnüffeln gegen 13.45 Uhr in einer Grünanlage an der Schillerstraße und überbrachte ihren Fund stolz an Herrchen und Frauchen. Ob "Melly" ihre Tauglichkeit als Rauschgiftspürhund beweisen wollte, ist der Polizei nicht bekannt.

Anzeige