Deizisau (pol) - Wie die Polizei berichtet, ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 10 bei einem Verkehrsunfall ein Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstanden. Ein 52-Jähriger Autofahrer eines Porsche Panamera war auf der linken Fahrspur der B10 von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Deizisau/Altbach musste er fast bis zum Stillstand abbremsen.

Ein ihm nachfolgender 31-Jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit großer Wucht gegen das Heck des Panamera. Der Porschefahrer klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beim Aufprall wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtauglich war und abgeschleppt werden musste.