Baltmannsweiler (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Sonntagnachmittag entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse die K 1210 von Baltmannsweiler kommend in Richtung Baach.

Weil er zu schnell unterwegs war, kam der junge Mann mit dem Wagen in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem 3er BMW einer 53-Jährigen. Glücklicherweise blieben die Fahrzeuginsassen, darunter ein Hund in dem Auto der Frau, ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden nur einseitig befahrbar.