Esslingen (pol) - Unachtsamkeit war möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Maillekreuzung ereignet hat, so die Polizei. Ein 76 Jahre alter Esslinger befuhr mit seinen VW Touran gegen 21.15 Uhr die Maillestraße in Richtung Ritterstraße. Er wollte nach rechts in die Kiesstraße abbiegen. Auf dem Abbiegefahrstreifen lenkte er seinen Wagen nicht dem Straßenverlauf folgend sondern geradeaus und prallte so heftig gegen die auf der dortigen Verkehrsinsel stehende Ampel, dass die Airbags auslösten.

Der Fahrzeuglenker blieb zum Glück unverletzt. Sein Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Auto und der Signalanlage entstand ein Schaden von jeweils rund 5.000 Euro.

