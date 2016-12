Baltmannsweiler (pol) - Auf mindestens 10.000 Euro dürfte sich der Schaden belaufen, den der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Mittwochabend auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Schorndorfer Straße angerichtet hat, so die Polizei. Der 33-Jährige belieferte kurz nach 21 Uhr den Markt und rangierte mit seinem Sattelauflieger an der Laderampe. Dabei agierte er wohl etwas unvorsichtig und beschädigte die Fassade des Marktes sowie eine CO2-Leitung des Kühlsystems, weshalb das komplette Kühlsystem ausfiel.

