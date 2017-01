Aichtal (pol) - Rund 17.000 Euro Schaden sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Raiffeisenstraße entstanden, so die Polizei. Ein 40-Jähriger war gegen sechs Uhr bei noch ausgeschalteter Ampel mit seinem Mercedes von der Hindenburgstraße in die bevorrechtigte Raiffeisenstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt eines von links kommenden und in Richtung Nürtingen fahrenden Ford Galaxy eines 62-Jährigen missachtet. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Aichtaler Feuerwehr war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe mit zwei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Anzeige