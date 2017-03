Nürtingen (pol) - Ein Schaden von rund 45.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagmorgen kurz vor sechs Uhr im Industriegebiet ereignet hat. Eine 35 Jahre alte Nürtingerin war laut Polizei mit ihrem neuwertigen Auto auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung zur Kreuzung mit der Max-Eyth-Straße unterwegs und wollte die abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 24-jährigen VW-Fahrers aus Wendlingen. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben unverletzt.

