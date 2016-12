Wernau (pol) - Eine Hochzeitsgesellschaft hat an Heiligabend gegen 15.00 Uhr die B 313 auf Höhe der Anschlussstelle Wernau blockiert. Die Gäste der Feier waren mit 20 - 30 Fahrzeugen auf dem Weg in Richtung Nürtingen und bremsten den nachfolgenden Verkehr durch vorsätzliches Langsamfahren immer wieder stark. Auf Höhe Wernau blockierten sie schließlich beide Fahrspuren der Bundesstraße, verließen ihre Fahrzeuge und begannen zu tanzen. Durch den dadurch entstandenen Stau kam es teiweise zu höchst gefährlichen Situationen. Nachdem der Konvoi seine Fahrt fortgesetzt hatte, den Verkehr jedoch weiterhin stark blockierte, konnte die Polizei ihn schließlich in Wendlingen antreffen.

Durch Befragungen vor Ort konnten bereits mehrere Videos und Bilder des Fehlverhaltens sichergestellt werden. Das Polizeirevier Nürtingen sucht dennoch weitere Zeugen und insbesondere Geschädigte der Vorfälle. Diese werden gebenten sich dort unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.