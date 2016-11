Kirchheim (pol) - Ein hochwertiges Fahrzeug, eine teure Uhr sowie Bargeld hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße erbeutet. Der Täter gelangte über einen Lichtschacht und ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Gebäude. Mit dem vorgefundenen Originalschlüssel fuhr er mit dem vor der Garage abgestellten blauen, drei Jahre alten Audi A6 mit der Schweizer Zulassung ZG 63736 davon. Außerdem entwendete der Einbrecher, neben etwas Bargeld, eine Uhr der Marke Union Glashütte. Die Tat hat sich am frühen Freitagmorgen, zwischen 0.15 Uhr und 5.45 Uhr, ereignet. Die Hausbesitzer haben laut Polizei von dem Einbruch nichts mitbekommen. Sie schliefen im Obergeschoss, in dessen Räumen der Täter nicht vorgedrungen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort die Spurensicherung durchgeführt. Hinweise nach dem Diebesgut, insbesondere dem Audi mit der Schweizer Zulassung, werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten.

