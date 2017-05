Wendlingen (pol) - Ein unter einem Carport verschlossen abgestellter schwarzer Mercedes ist in der vergangenen Nacht in der Burggartenstraße entwendet worden. Der zehn Monate alte Wagen vom Typ AMG C43 im Wert von knapp 60.000 Euro verfügt über das Komfort-Schließsystem Keyless Go. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen ES- CM 977 angebracht. Beide Originalschlüssel sind laut Polizei vorhanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07024/920990 um Hinweise.

