Nürtingen (pol) - In der Nacht zum Sonntag wurden im Wohngebiet Braike mehrere geparkte Pkw beschädigt, so die Polizei. In der Justinus-Kerner-Straße wurde die Tür eines geparkten Ford Mustang zerkratzt. Auch ein in der Karl-Gonser-Straße geparkter Porsche wies erhebliche Kratzer auf.

Ebenso ein dort geparktes Wohnmobil. Die Beschädigungen wurden am Sonntagvormittag entdeckt und angezeigt. Gegen 17 Uhr entdeckte eine Polizeistreife in der Straße Breiter Weg zwei weitere hochwertige Pkw, einen Jeep sowie einen Porsche, welche ebenfalls absichtlich zerkratzt waren. Der Schaden liegt insgesamt bei geschätzten 4.500 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Nürtingen (Tel. 07022792240) entgegen.

