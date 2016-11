Nürtingen (pol) - Eine ganze Diebesbande ist in der Nacht zum Donnerstag auf einem Baustellengelände im Industriegebiet Großer Forst an der Metzinger Straße am Werk gewesen. Die Unbekannten haben auf ihrem Beutezug Arbeitsmaschinen im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Vermutlich im Schutze der Dunkelheit öffneten die Täter den Bauzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Vor einem Werkzeugcontainer zogen die Diebe einen zur Sicherung hingelegten 1,5 Tonnen schweren Betonklotz zur Seite. Anschließend brachen sie laut Polizei den geschlossenen Container auf und nahmen verschiedenste Arbeitsmaschinen mit. Zum Abtransport war hierzu ein größeres Fahrzeug vonnöten. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige