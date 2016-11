Denkendorf (pol) - Auf hochwertige Fahrzeugteile hatte es ein Unbekannter laut Polizei in der Nacht zum Freitag in der Marie-Curie-Straße abgesehen. Zwischen Donnerstagabend, 19.15 Uhr, und Freitagmorgen, 6.15 Uhr, begab sich der Unbekannte auf das Gelände eines Autohändlers. Dort montierte er an einem Vorführwagen der Marke Audi, Typ Q5, die komplette Frontpartie im Wert von rund 8000 Euro ab. Er nahm den Stoßfänger, den Kühlergrill sowie die Scheinwerfer mit. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07158/9516-0 um Hinweise.

