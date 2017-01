Reichenbach an der Fils (pol) - Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag eine 57 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Aussagen der Polizei um 14.50 Uhr in der Stuttgarter Straße. Die Fahrerin eines Opel Corsa wollte auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Volvo übersah dies und fuhr auf. Dabei verletzte sich die Opel-Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf 4.500 Euro geschätzt.

Anzeige