Denkendorf (pol) - Durch eine Fehlbedienung der Herdplatte wurde am Freitag um 12:20 Uhr in der Schäfersteige ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine 29-jährige Frau schaltete an ihrem Herd die falsche Platte an, so dass ein darauf befindliches Kunststoffbehältnis eine erhebliche Rauchentwicklung verursachte. Doch nach einem kräftigen Lüften der Räumlichkeiten durch die Feuerwehren aus Denkendorf und Ostfildern, konnte das Missgeschick behoben werden.

