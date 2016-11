Frickenhausen (pol) - Unverletzt geblieben ist die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Teckstraße, als sich am Dienstagmittag auf dem Herd ein Topf mit Fett entzündete und das Feuer auf das Kücheninventar übergriff.

Die Dame im Alter von 90 Jahren hatte auf der Herdplatte einen Topf mit Fett stehen und wollte Vogelfutter herstellen. Anstatt die Herdplatte auszuschalten, dürfte sie den Schalter überdreht haben und heizte nun unbemerkt auf höchster Stufe. Das Fett entzündete sich laut Polizei und griff auf die Einbauküche über. Ein vorbeikommender Passant sah gegen 13 Uhr Rauch aus der Erdgeschosswohnung kommen und klingelte an

der oberen Wohnung, nachdem im Erdgeschoss niemand öffnete. Die dortigen Bewohner verständigten die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann ausrückten. Die 90-Jährige hatte das Feuer nicht bemerkt und auch den ausgelösten Rauchmelder nicht gehört. Sie konnte unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht und lüftete anschließend die Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und 15 Rettungskräften vor Ort.

